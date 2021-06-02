Москва, , 12:13 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, призванный урегулировать деятельность организаций культуры, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«В Госдуму обращались руководители учреждений культуры. Мы этот вопрос обсуждали с Александром Александровичем Калягиным, председателем Союза театральных деятелей. После принятия законопроекта, который нашим профильным комитетом, отдать ему должное, быстро и профессионально был подготовлен, наши организации культуры смогут не проводить торги при заключении договоров с арендаторами на оказание услуг общественного питания и на осуществление розничной продажи сувенирной продукции. То, что сегодня затрудняет их деятельность», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии.

Согласно закону, порядок и условия заключения таких договоров установит правительство.

Кроме того, без проведения торгов можно будет передавать в аренду созданные под конкретный спектакль и более не востребованные сценическое оборудование, декорации и костюмы.

«Закупочные послабления в целом позволят снизить бюрократическую нагрузку на учреждения культуры», — подчеркнул Володин.

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