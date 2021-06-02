Уфа, , 12:15 — REGNUM Застройщиков, которые будут брать на себя обязательства по достройке проблемных объектов, намерены экономически поощрять в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в закон Башкирии о мерах по защите прав граждан, пострадавших из-за неисполнения застройщиками обязательств по возведению многоквартирных домов в регионе.

«Предлагается экономически стимулировать тех застройщиков, которые берут на себя обязательство достраивать проблемные объекты. С момента принятия строительной компанией соответствующих обязательств для нее будет применяться понижающий коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что данный закон сможет простимулировать достройку проблемных домов. Сейчас в Единый реестр проблемных объектов, которые находятся в Башкирии, внесены 126 многоквартирных домов: пострадали более семи тысяч граждан.

«Перспективы большинства объектов понятны: дома будут достраиваться с привлечением средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и соответствующего взноса республики в имущество Фонда. По 38 долгостроям работы должны завершить либо действующие застройщики, либо привлеченные инвесторы, но темпы работ по ним на сегодня неудовлетворительны. На шести объектах строительство по финансовым причинам приостановлено», — подчеркнул Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для завершения строительства 20 домов жилого комплекса «Миловский парк» в Башкирии зарезервированы 2,936 млрд рублей.