Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Екатеринбурге наметили строительство новой очереди квартала «Екатеринбург-Сити». Соответствующие документы размещены на портале горадминистрации.

В течение десяти лет в квартале будет построено ещё пять небоскрёбов. Застройщиком станет компания «УГМК-Макаровский».

Всего планируется возвести 350 тыс. кв. м. недвижимости — как живой, так и коммерческой. Часть проекта обещается отдать под пешеходные и «зелёные» зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе отсрочили снос офисного центра над будущей станцией метро «Бажовская».

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