Киев, , 12:13 — REGNUM Закрытие крупнейших украинских оппозиционных телеканалов 112, Zik и NewsOne противоречит международным стандартам в области прав человека. Такая формулировка фигурирует в отчёте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека под названием «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине», опубликованном на сайте организации.

В ООН напомнили, что 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении санкций на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и на восемь его компаний, что привело к закрытию трёх телеканалов.

«Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом», — сказано в отчёте.

Содержимое документа прокомментировала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, которую особенно впечатлила формулировка о зависимости органа, принявшего решение.

«Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в офисе президента Украины анонсировали «деолигархизацию новостных служб». Представители крупного бизнеса якобы не будут влиять на политику через подконтрольные им телеканалы.

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