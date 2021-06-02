Пермь, , 12:10 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 2 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число носителей коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 57 660. Выздоровели 51 926 пермяков.

На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 565 пациентов, из них 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Свободным остаётся 36,2% коечного фонда от фактически развёрнутого.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 2448 пермяков. За последние сутки подтверждено десять летальных исходов.