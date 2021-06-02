Красноярск, , 12:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июня в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За весь период пандемии в крае выявили 73 698 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 67 828 человек, в том числе 79 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Красноярском крае выявили 99 носителей коронавируса, выздоровели 80 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом