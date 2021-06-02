Джакарта, , 12:10 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили о 161 землетрясении, произошедшем в провинции Восточная Нуса-Тенггара в течение мая 2021 года, сообщает Antara.

«Самое сильное землетрясение произошло 10 мая 2021 года», — отметили в агентстве.

В мае преобладали небольшие землетрясения магнитудой ниже 4,0.

Кроме того, более 120 землетрясений произошли на глубине менее 60 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,8 произошло в провинции Южный Сулавеси в Индонезии.

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