Москва, , 12:10 — REGNUM Прогноз о теплом летнем сезоне пока находит подтверждение. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, доказательством служит температурный режим, зафиксированный на территории России в течение мая.

«На примерно 90% площади нашей станы температура в мае была выше нормы. И примерно на 60% территории нашей страны температура в мае была выше нормы на три градуса. Таким образом подтверждается прогноз о теплом летнем сезоне, который был выпущен еще в марте», — сказал метеоролог.

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