Минск, , 12:16 — REGNUM Белоруссия готовит обращение в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с решением ряда стран не пускать белорусские самолёты в своё воздушное пространство. Об этом говорится в комментарии белорусского министерства транспорта и коммуникаций, опубликованном 2 июня.

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Минск, уточняется в комментарии, попросит ICAO оценить правомерность действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке запретили или ограничили использование своего неба для белорусских авиаперевозчиков. Тем самым эти страны нарушили международные обязательства.

Также Минск просит рассмотреть обеспечение странами, входящими в ICAO, единообразие «в принятии мер в отношении идентичных происшествий».

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение воздушного сообщения с Белоруссией со стороны ряда стран последовало за инцидентом с лайнером авиакомпании Ryanair. Самолёт экстренно сел в Минске 23 мая из-за угрозы теракта на борту.

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