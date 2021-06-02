Москва, , 12:04 — REGNUM В России большая часть тест-систем на коронавирус уже работают по единой методике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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«Это в самом деле очень острый вопрос, и мы им занимается прицельно вместе с Росздравнадзором, который регистрирует тест-системы. Сегодня большая часть производителей тест-систем перешла в единую систему оценки. Коэффициент позитивности, как в общем-то и весь мир, чтобы были одинаковые результаты», — завила Попова.

«Этот вопрос есть, мы его знаем, и старательно делаем всё, чтобы ускорить это решение, чтобы у всех были одинаковые сравнимые результаты», — указала она.