Пекин, , 12:11 — REGNUM Заявление о «вторжении» китайских военных самолетов в воздушную зону около Малайзии, недавно сделанное командованием малазийских ВВС, является несоответствующим действительности. Об этом 2 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Насколько мне известно, речь идет об архипелаге Наньша (Спратли), над южной акваторией которого были замечены китайские военные самолеты», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель МИД добавил, что это были регулярные учения, которые не нацелены ни на одну из стран и добавил, что компетентные ведомства КНР и Малайзии уже провели обсуждение этого события.

«ВС Китая твердо соблюдают международные правила и не вторгаются в воздушное пространство других стран», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВВС Малайзии развернули истребители для перехвата 16 китайских военных самолетов.