Москва, , 12:03 — REGNUM Совфед намерен обратиться в правительство РФ с предложением ввести экономические санкции в отношении стран, грубо нарушающих права русскоязычных граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, такое поручение дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе обсуждения обращения о праве на родной язык.

Матвиенко поддержала предложение сенатора Светланы Горячевой, которая выступила с инициативой направить обращение не только в парламенты стран мира, но и в правительство РФ — с тем, чтобы в отношении тех стран, которые многие десятилетия нарушают права русскоговорящих граждан, были предприняты экономические санкции.

Спикер Совфеда поддержала жесткие меры.

«Может быть, пора страны, где злостно нарушают права русскоязычных граждан, и другими мерами образумить», — рассуждает она.

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