Копенгаген, , 12:03 — REGNUM Дания не будет делать никаких исключений по пересечению государственной границы для болельщиков из России, которые планировали посетить матч ЧЕ по футболу. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе УЕФА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

В организации заявили, что просьба Российского футбольного союза (РФС) поспособствовать допуску российских болельщиков на матч Дания — Россия был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в МИД этой страны.

«Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сообщили в УЕФА.

Ранее совет Евросоюза рекомендовал входящим в сообщество странам пускать на свою территорию всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины в число одобренных не вошли.

Как сообщало ИА REGNUM, матч сборных Дании и России в рамках группового этапа Чемпионата Европы — 2020 состоится 21 июня в Копенгагене. Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на этот матч.

В свою очередь генсекретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отправил письмо исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену с просьбой разобраться в этом вопросе.

Читайте также: Назван состав сборной России по футболу на матчи Евро-2020