Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По данным на 2 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 870 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 46.

Вылечились 23 633 пациента, что составляет 91,35% от общего числа официально выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки победил болезнь 41 пациент.

Также в Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 1435 жителей. Число больных COVID-19 за сутки выросло с 800 до 802.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии должны построить 54 фельдшерско-акушерских пунктов, семь врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики, капитально отремонтировать 26 объектов здравоохранения.