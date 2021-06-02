Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 16 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 июня.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 62 до 88 лет и шестеро мужчин в возрасте от 70 до 79 лет. Все пациенты, не справившиеся с COVID-19, имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4 449 человек.

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