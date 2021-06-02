Москва, , 12:15 — REGNUM Российская телеведущая Дана Борисова стала гостьей телепередачи «Прямой эфир». В программе она рассказала о пережитом насилии в возрасте 18 лет.

«Кастинг проводил Александр, который был автором и ведущим этой программы. Дальше начало стремительно развиваться сближение, интимные отношения. И у меня, по сути, не было возможности отказаться», — сообщила Борисова, отметив, что всё происходящее было против её воли. Также телеведущая призналась, что с обидчиком у неё завязались нездоровые отношения — в этот период она забеременела и сделала аборт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья. Она порезала руки в школьном туалете.

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