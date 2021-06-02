Хабаровск, , 12:03 — REGNUM В Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году отремонтируют 72 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью более 50 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 2 июня посмотрел объекты и оценил ход ремонта городских дорог.

На девяти дорогах работы уже выполнены, на 27 — работают подрядчики, по остальным процесс начнется в ближайшее время. Впервые в Хабаровске дорожники опробуют технологию щебеночно-мастичного покрытия. Оно отличается повышенной износостойкостью и большим сроком эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, Югре и Ямалу планируется выделить дополнительно 22,5 млрд рублей в рамках программы «Сотрудничество».