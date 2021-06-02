Приштина, , 12:00 — REGNUM Боевики бывшей «Армии освобождения Косово» (АОК) в период после завершения боевых действий на территории южного сербского края убивали сербов, цыган и албанцев, которые не одобряли их действия. Об этом 1 июня заявила министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала-Шварц.

«Гервала-Шварц хотела бы раскрыть многие послевоенные убийства, которые после ухода сербской армии совершили боевики АОК», — цитирует телеканал РТС статью, опубликованную в швейцарских СМИ о планах министра иностранных дел сепаратистского образования.

Ранее Гервала-Шварц писала на своих страницах в соцсетях о том, что она никогда не перестанет требовать справедливости для всех жертв в Косово вне зависимости от их политической и национальной принадлежности. Она также отметила, что для нее не важно, на какой должности сегодня находятся те, кто совершили эти преступления.

Напомним, что Гервала-Шварц ранее состояла в партии «Демократическая лига Косово». Во время косовского конфликта в 1998—1999 годах, Гервала-Шварц представляла интересы Косово в СМИ, правительстве Германии и Бундестаге. Ее супруг Стефан Шварц — бывший депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии.