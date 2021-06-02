Магас, , 11:58 — REGNUM В Ингушетии произошло ЧП на железнодорожном переезде в Назрановском районе: грузовик столкнулся с поездом. В результате происшествия погибших нет, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел 1 июня около 15:10 на станции Плиево. По предварительным данным, причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора в момент, когда к нему приближался грузовой состав, перевозящий нефтепродукты.

Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Источник «Интерфакса» сообщил, что водитель грузовой машины получил травмы и госпитализирован.