Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 160 случаев заражения коронавирусом, что на восемь случаев меньше. чем днём ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 июня.

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Новые носители коронавируса выявлены в 44 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (41), Батайске и Новочеркасске (по девять), в остальных территориях — от одного до шести случаев. Около 22% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,2% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 94 518 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 84 790 носителей инфекции.

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