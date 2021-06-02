Сеул, , 11:59 — REGNUM 1 июня в Южной Корее представили отечественную космическую ракету «Нури», испытательный запуск которой запланирован на октябрь текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, полностью собранная испытательная модель ракеты установлена на стартовой площадке в Космическом центре в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо, где в течение месяца будут проходить испытания (заправка топливных баков и отделение от стартовой площадки).

В настоящее время специалисты строят лётную модель ракеты, которая будет использована для запуска. Как уточнили в министерстве, третья ступень ракеты полностью готова, а первые две строятся.

Известно, что ракета «Нури» снабжена жидкостными двигателями: четырьмя на первой ступени, одним на второй ступени и одним на третьей ступени. Ракета, которая сможет транспортировать в космос спутник весом 1,5 тонны, будет запущена в октябре с макетом полезной нагрузки, а в мае 2022 года — со 200 килограммовым спутником.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в уезде Кохын прошли испытания основных двигателей первой ступени ракеты, за которыми наблюдал президент Мун Чжэ Ин.

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