Йошкар-Ола, , 11:56 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 565 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего выздоровели с начала пандемии 13 130 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны два человека. 251 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 184 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 148 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 308 человек, из них у 303 — пневмония, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 24 пациента, при этом госпитализированы 30 жителей Марий Эл.