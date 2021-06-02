Вашингтон, , 11:54 — REGNUM В США стартовала первая фаза исследования действия дополнительной, третьей дозы вакцины от COVID-19 другого производителя. Его проводит Национальный институт здоровья США (NIH). Об этом сообщили в научном центре.

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В ходе испытания взрослые добровольцы, которые были полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции, получат бустерные дозы различных вакцин от COVID-19 для определения безопасности и иммуногенности смешанных усиленных схем.

«Хотя вакцины, разрешённые в настоящее время Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) обеспечивают надёжную защиту от COVID-19, мы должны подготовиться к необходимости бустерных прививок для борьбы с ослабевающим иммунитетом и обеспечить защиту от эволюционирующего вируса», — пояснил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор медицинских наук Энтони Фаучи.

Он считает, что проводимое исследование подготовит почву для принятия решения о ревакцинации смешанного типа в случае возникновения необходимости.

Также сообщается, что все участники исследования будут наблюдаться в течение одного года после получения последней вакцинации. Предварительные результаты испытаний ожидаются в конце лета 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июня, Национальный совещательный комитет Канады одобрил комбинированное использование вакцин от коронавирусной инфекции, созданных компаниями AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Речь идёт о «смешанном графике вакцинации», позволяющим применять разные препараты в ходе курса по иммунизации.

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