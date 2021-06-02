Киев, , 11:57 — REGNUM Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль (занимает эту позицию с сегодняшнего дня, 2 июня), считает, что США ещё не отказались от санкций против «Северного потока-2».

Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».

По ее словам, судьба энергетического проекта будет решаться в ходе предстоящей встречи президента США Джо Байдена и главой России Владимиром Путиным. Также она не исключает встречи Байдена и Владимира Зеленского, на которой может обсуждаться данный вопрос, что также повлияет на итоговое решение Вашингтона.

«США не отказались от санкций против «Северного потока-2», а поставили их «на паузу». Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент», — сказала Зеркаль.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально признал, что шансы на реализацию проекта «СП-2» сейчас гораздо лучше, чем были ранее, но пообещал, что Киев будет бороться до конца. После этого в одном из интервью президент Зеленский заявил, что если проект «Северный поток — 2» будет завершен и заработает, Россия «точно отключит» Украину от транзита газа после истечения нынешнего контракта.