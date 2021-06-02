Ярославль, , 11:53 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля приняли отчёт мэра города Владимира Волкова за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отчёт мэра Ярославля City-yaroslavl.ru

За принятие отчёта проголосовали 26 депутатов, против — 3. Уже по традиции депутаты не стали выставлять оценку градоначальнику. Отчёту предшествовала интрига — неясно было, смогут ли увидеть трансляцию все желающие. В мэрии заявили, что система трансляции не работает из-за сбоев с электроснабжением и связью. В итоге трансляция была организована через социальную сеть ВКонтакте, но часто прерывалась.

Речь Владимира Волкова была традиционна. В числе основных достижений он назвал отказ от наращивания муниципального долга, замену уличных светильников на энергоэффективные, закупку нового транспорта для «Яргорэлектротрнаса» и «ПАТП-1», введение безналичной системы оплаты проезда, реализацию нацпроектов.

«По нацпроекту «Демография» в 2020 году введены в эксплуатацию 4 дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 620 мест. Начато строительство общеобразовательной школы во Фрунзенском районе на 750 мест, которая распахнёт свои двери перед учениками уже 1 сентября этого года. В настоящее время в городе идёт строительство ещё двух детских садов улице Дядьковской, планируется начать возведение новой школы в Дзержинском районе. Напомню, что в общей сложности за два года мы построили восемь социальных объектов», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

А вот общение мэра с депутатами оказалось фактически сорвано. Время на вопросы и ответы ограничили 15 минутами. Депутат от КПРФ Наталия Бобрякова несколько минут зачитала список вопросов, на которые мэр не стал отвечать, заявив, что предоставит письменный ответ. Депутат от «Справедливой России» Анатолий Каширин в очередной раз заявил о конфликте интересов, связанном с мэром, но не стал оглашать подробности. Этот вопрос по существу тоже остался без ответа — Волков пригласил Каширина обсудить все вопросы при личной встрече.

По завершению вопросов депутаты могли выступить, но в этих речах также не было ничего нового. Критика со стороны коммунистов и справедливороссов перемежалась с похвалами мэру от депутатов «Единой России».