Берлин, , 11:53 — REGNUM Расчётная дальность хода электрического седана BMW i4 eDrive40 составляет 482 км (по циклу EPA). Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Автопроизводитель установил в салон машины 12,3-дюймовый и 14,9-дюймовый антибликовые экраны, объединённые в единое целое. Мультимедийная система получила программное обеспечение iDrive 8. Обновляется мультимедиа по беспроводной сети.

Модель уже в начальной комплектации имеет трёхзонный автоматический климат-контроль. Он управляется с дисплея или голосовой командой.

В качестве силового агрегата у i4 eDrive40 электромотор, расположенный на задней оси. Его максимальная производительность равна 335 л. с. (416 Нм). Мотор питается от аккумуляторной батареи на 81,5 кВт-ч.

Стоимость самой дешёвой комплектации i4 M50 составит 65,9 тыс долларов (4,8 млн рублей).

Ранее компания BMW представила полноприводный кабриолет M4 Competition Convertible xDrive. Благодаря 503-сильному мотору авто набирает «сотню» за 3,6 с. Цена базовой версии кабриолета равна 86,3 тыс. долларов (около 6,33 млн рублей).

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