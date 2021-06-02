Белгород, , 11:53 — REGNUM В Белгородской области 2 июня выявлены 63 новых носителя коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение 107 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 5108 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 38 909 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 34 555 человек. В стационарах продолжает лечение 901 пациент, получают амбулаторную помощь 2757 жителей региона, на самоизоляции находятся 9998 белгородцев.

За минувшие сутки подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе у жительницы Старооскольского городского округа 1949 года рождения. Всего в Белгородской области зафиксировано 696 летальных исходов у ковид-пациенов.

На вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании записались 313 477 человек. Завершили иммунизацию 225 157 добровольцев.