Саранск, , 11:51 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Женщина 1949 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Наблюдалось осложнение в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. В качестве сопутствующей патологии указан сахарный диабет.

Мужчина 1944 года рождения поступил на лечение с аналогичным диагнозом, который осложняла двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 283 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 020 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2057 человек.

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