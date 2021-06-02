Москва, , 11:51 — REGNUM Басманный суд Москвы объявил в розыск подсудимого Антона Бережного из-за неявки на судебное заседание. Об этом сообщает 2 июня агентство «Москва».

Накануне Бережной покинул здание суда во время перерыва перед оглашением вердикта присяжных.

«Постановлением суда Бережной объявлен в розыск», — цитирует агентство представителя суда.

По данным следствия, летом 2019 года обвиняемый напал с ножом на двоих мужчин на Курском вокзале в Москве, выкрикивая оскорбления, связанные с нетрадиционной ориентацией. В результате один из пострадавших получил лёгкое ранение, второй — смертельное.

Дело Антона Бережного рассматривается повторно. Первый раз присяжные его оправдали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Антон Бережной, обвиняемый по делу о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть, покинул здание Басманного суда перед оглашением вердикта присяжных.

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