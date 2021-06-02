Таганрог, Ростовская область, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области восстановили аварийный участок таганрогского коллектора. Работы оценены почти в 50 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 июня.

Проект реконструкции коллектора в Таганроге Donland.ru

Из средств областного резервного фонда на проведение работ выделено около 37,2 млн рублей, муниципалитет добавил почти 12 млн рублей. Подрядчик выполнил ремонт на участке самотечного канализационного коллектора № 15 по улице Петровской — в границах переулков Некрасовский и Малый Садовый.

ИА REGNUM сообщало, что что первая техногенная авария на главном самотёчном канализационном коллекторе Таганрога произошла в марте 2018 года. Спустя год в муниципалитете был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с новой аварией на объекте. В январе 2020 года были зафиксированы новые обрушения, в связи с чем было принято решение отремонтировать объект.

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