Москва, , 11:50 — REGNUM Темпы развития российской экономики оставляют желать лучшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что объём финансовых резервов делает Россию неуязвимой перед любыми геополитическими сценариями.

«Степень безопасности финансовой сферы она не преувеличивает. Те резервы, которыми Россия располагает на данный момент, позволяют полностью перекрыть весь внутренний и внешний долг, — сказал Колганов. — Но что касается экономики в целом, то я бы не был столь категоричен. Наличие резервов еще не означает здоровую экономику. А вот с этим у нас, к сожалению, не очень благополучно. И темпы нашего развития оставляют желать много лучшего. И мы не догоняем наших геополитических соперников в экономическом отношении. А наоборот продолжаем от них отставать».

И в этом смысле, как пояснил Колганов, геополитические риски влияют на Россию.

«Потому что в 2000-е годы мы развивались в значительной степени за счет дешевых кредитных ресурсов, привлекаемых из-за рубежа. А сейчас эти возможности сильно ограничены. И в этом смысле санкции влияют на наше экономическое развитие», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, российские резервы достаточно велики, чтобы выдержать развитие любых финансовых и геополитических сценариев.

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