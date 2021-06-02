Подгорица, , 11:50 — REGNUM В Черногории 83 человека умерли в мае 2021 от последствий COVID-19. Большинство людей, семь человек, скончались 7 мая.

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В Черногории большинство людей умерло в результате коронавируса в марте, когда была зарегистрирована 271 смерть.

В апреле умерли 216 человек, в феврале — 210, а в ноябре прошлого 2020 — 198 человек.

В декабре 2020 года от последствий коронавируса скончались 183 человека, а в октябре — 132.