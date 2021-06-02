Саранск, , 11:50 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 020 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 23 человека, всего с начала пандемии выздоровели 18 680 жителей Мордовии. 283 человека скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне летальных случаев не было, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей региона.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2057 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 июня в инфекционных стационарах республики лечение получали 447 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1926 человек.