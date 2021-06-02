Москва, , 11:49 — REGNUM С помощью российско-сербских учений Россия показала своё нежелание касательно расширения НАТО на Балканах. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Общественная Служба Новостей» заявил доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич.

«Во время, когда проходили сербско-российские военные учения, в Боснии и Герцеговине прошли учения НАТО, в которых участвовало в пять раз больше личного состава. Российско-сербские учения были ответом, и Россия показала, что она не позволит дальнейшие расширения НАТО. Так или иначе, главная задача в нашем регионе для НАТО в том, чтобы он весь стал членом НАТО», — сказал Гайич.

По его словам, обычно сценарий расширения шёл во время разговоров о «гибридном русском влиянии»: «Так было в 2016 году, когда власти придумали «российский госпереворот». В 2017 году в Македонии нашли повод для разговоров о «русской гибридной войне» в виде лекций Леонида Савина. После этого и Черногория также стала членом альянса. В Сербии для общества это неприемлемо. Если бы я был в шкуре русских дипломатов и политиков, я бы очень осторожно смотрел на активность президента Сербии Александра Вучича. Главный рычаг невступления Сербии в НАТО — это резолюция №1244. Россия поняла игру местных властей, и она поддерживает интересы сербского государства, а не властей. Но, к сожалению, власть очень неоднозначно себя ведёт».