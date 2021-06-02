Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В Петербурге выбрали подрядчика на разработку проектной документации по масштабному расширению платного парковочного пространства в Центральном и Адмиралтейском районах города. Как сообщили 2 июня в комитете по транспорту, контракт на 30,8 млн рублей заключен с АО «Петербургские дороги».

Действующая и новые зоны платной парковки в Петербурге Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

За эти деньги компания-победитель конкурса до конца июня 2021 года спроектирует новые зоны платной парковки на 71 улице Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Кроме того, до конца текущего года подрядчик также проведет проектирование платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализация проекта платной парковки на этих улицах планируется в 2022 году.

Напомним, в настоящее время платная парковка функционирует на 28 улицах в центре Петербурга в период с 8:00 до 20:00 часов. Стоимость 1 часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для грузовиков — 120 рублей.

Как уверяют в комитете по транспорту, целью расширения зоны платной парковки является регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественного транспорта и упорядочение парковочного пространства. Чиновники говорят, что с просьбами о расширении зоны платной парковки обращались петербуржцы, проживающие за пределами платного парковочного пространства, для наведения порядка на их улицах.

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