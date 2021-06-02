2 июня 2021 | Время чтения 6 мин

По четырем веским причинам, соответствующим истории, ценностям и личным интересам Америки, Вашингтон должен возглавить группу богатых стран в плане вакцинации остального мира уже сейчас — до того, как все группы населения будут привиты внутри страны.

Максим Исаев, , 20:41 — REGNUM Столетие назад эпидемия «испанки» унесла жизни большего числа людей, чем погибло во время Первой мировой войны. На сегодняшний день пандемия COVID-19 унесла больше жизней американских граждан, чем погибло во всех войнах, в которых с 1945 года принимали участие США. Единственное отличие событий столетней давности от нынешних заключается в том, что тогда у науки не было вакцины от вируса гриппа, однако сейчас целый ряд компаний и стран эти препараты уже разработал, пишет профессор Гарвардского университета Джозеф Най в статье, вышедшей 1 мая в Project Syndicate.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

В ряде богатых демократических стран, включая США и Великобританию, от нового патогена привито более половины взрослого населения. Благодаря этому удалось добиться резкого сокращения числа новых случаев заболевания и смертности. Тем не менее в других странах, таких как Индия, Бразилия, а также в ряде регионов Африки на фоне низкого уровня вакцинации наблюдаются высокие показатели заболеваемости и смертности. По оценкам журнала Economist, истинное число погибших от пандемии может составить около десяти миллионов человек, что более чем в три раза превышает официальные данные статистики, предоставляемые властями отдельных стран.

С учетом этой мрачной картины актуальным становится вопрос о том, должны ли лидеры богатых государств экспортировать вакцины и помогать в вакцинации иностранных граждан до того, как будет закончена прививочная кампания внутри самих этих стран. Когда бывший президент Дональд Трамп провозгласил принцип «Америка прежде всего», он придерживался демократической теории, согласно которой лидерам поручено защищать и продвигать интересы людей, которые их избрали. Но как отметил Най в своей книге «Имеет ли значение мораль?» (Do Morals Matter?), ключевой вопрос заключается в том, как лидеры определяют национальные интересы. С моральной точки зрения существует большая разница между недальновидным подходом «ты — мне, я тебе», которого придерживался Трамп, и более широким и дальновидным взглядом на вопрос.

Президент Дональд Трамп демонстрирует указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от нового коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США (сс) White House. Shealah Craighead

Например, после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн поддержал план Маршалла. Вместо того, чтобы строго настаивать на том, чтобы европейские союзники Америки выплатили свои военные займы, как того требовал Вашингтон после Первой мировой войны, Трумэн посвятил более 2% ВВП Америки помощи восстановлению экономики Европы. Благодаря этому процессу страны Европы смогли принять участие в планировании восстановления континента. Кроме того, таким образом удалось добиться результата, который был хорош для них, но также служил национальным интересам Америки в предотвращении того, чтобы Западная Европа подпадала под власть коммунизма.

Есть четыре основных причины, по которым попытки вакцинации людей в бедных странах, подобные плану Маршалла, соответствуют национальным интересам США.

Прежде всего, такие шаги отвечают медицинским интересам американских граждан. Вирусы не видят национальную принадлежность тех, кого они убивают. Они просто ищут носителя, позволяющего им воспроизводиться. Благодаря же большим группам невакцинированных людей они могут мутировать и производить новые штаммы, которые могут оказаться не по силам для существующих вакцин. Учитывая современные возможности для международных поездок, лишь вопросом времени является пересечение границ отдельных государств различными новыми штаммами. Если возникнет новый штамм, способный обойти наилучшие из созданных вакцин, ученым придется разработать бустер, нацеленный на новый штамм, и провести повторную вакцинацию. Такое развитие событий может стать причиной еще большей смертности, большей нагрузки на медицинскую систему США, а также привести к очередным карантинам и экономическому ущербу.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

Второй причиной, по которой новый план Маршалла, но в части вакцин от коронавируса, в национальных интересах США, являются американские ценности. Некоторые эксперты по внешней политике противопоставляют ценности интересам, но это ложная дихотомия. Ценности США входят в число самых важных их интересов, потому что они определяют граждан страны как людей.

Как и большинство людей, американцы больше заботятся о своих соотечественниках, чем об иностранцах, но это не значит, что они безразличны к страданиям других. Мало кто проигнорирует крик о помощи от тонущего человека, потому что он кричит на иностранном языке. И хотя лидеры ограничены общественным мнением в условиях демократии, у них часто есть значительная свобода действий для формирования политики и значительные ресурсы, чтобы влиять на общественное мнение.

Затем национальный интерес США в плане помощи другим странам в осуществлении вакцинацию заключается в «мягкой силе» — способности влиять на других посредством привлечения, а не принуждения или финансового вознаграждения. Американские ценности могут быть источником мягкой силы, когда другие считают их политику доброй и легитимной.

Вакцина компании Moderna (сс) Navy Medicine

Большая часть внешней политики сочетает в себе жесткую и мягкую силу. План Маршалла, например, опирался на твердые экономические ресурсы и платежи, но он также создал репутацию доброжелательности и дальновидности, которая привлекала европейцев. Как утверждал норвежский политолог Гейр Лундестад, роль Америки в послевоенной Европе, возможно, напоминала роль империи, но это была «империя по приглашению». Политика помощи бедным странам путем предоставления вакцин, а также помощи в развитии потенциала их собственных систем здравоохранения увеличила бы мягкую силу США.

Наконец, существует геополитическая конкуренция. Китай быстро осознал, что его мягкая сила пострадала из-за того, что пандемия коронавируса началась в Ухане. Мало того, что не было ясности в отношении происхождения вируса, на ранних этапах развития кризиса из-за цензуры и замалчивания произошло обострение кризиса в степени большей, чем это было необходимо. Лишь впоследствии благодаря введению жесткого карантина удалось добиться существенных успехов. С тех пор Китай усердно проводит коронавирусную дипломатию во многих частях мира.

Передавая в дар медицинское оборудование и вакцины другим странам, Китай работает над тем, чтобы изменить сложившееся на международной арене мнение о себе — чтобы его считали не виноватой, а привлекательной стороной. Администрация Байдена пытается наверстать упущенное, объявив, что выпустит 60 млн доз вакцины AstraZeneca, а также 20 млн дополнительных доз вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме того, администрация обязалась выделить $4 млрд на финансирование фонда COVAX Всемирной организации здравоохранения, чтобы помочь бедным странам приобрести вакцины, и поддерживает временный отказ от интеллектуальной собственности, чтобы помочь бедным странам в развитии потенциала.

Китайская вакцина Sinopharm (сс) Ministerio de Defensa del Perú

Иными словами, по четырем веским причинам, соответствующим истории, ценностям и личным интересам Америки, Вашингтон должен возглавить группу богатых стран в плане вакцинации остального мира уже сейчас — до того, как все группы населения будут привиты внутри страны.