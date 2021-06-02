Москва, , 11:50 — REGNUM Контакты между российской и американской стороной по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ведутся каждый день. Об этом 2 июня рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Они (контакты — ред.) идут постоянно, каждый день по разным аспектам. Будут завтра, будут до конца этой недели еще», — сказал он.

Также Рябков уточнил, что российская сторона надеется, что встреча лидеров двух стран сможет придать импульс взаимодействию РФ и США по информационной безопасности и добавил, что новое российско-американское «уравнение безопасности» должно быть с учетом ситуации в космосе и кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская и американская стороны находятся в контакте по поводу хакерской атаки на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS.