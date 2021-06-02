Кишинёв, , 11:53 — REGNUM Члены Ассоциации судей Молдавии выступили против отмены президентом республики Майей Санду указа о назначении Владислава Климы председателем Апелляционной палаты Кишинева. Коллективное письмо судей 1 июня опубликовала пресс-служба ассоциации.

«Мы не согласны с тем, каким образом мандат председателя Апелляционной палаты Кишинева был преждевременно отозван, квалифицируем это действие как акт вмешательства в независимость судебной системы и безопасность мандата», — говорится в обращении.

В ассоциации судей действия Санду расценили как «опасный прецедент», который может послужить прологом к «уничтожению независимости» судебной системы в стране. Решение президента в обращении расценивается, как «незаконное и оскорбительное».

Стоит отметить, что 28 мая Санду отозвала указ её предшественника Игоря Додона о назначении Климу на пост председателя Апелляционной палаты столицы. По этому поводу она заявила, что при его назначении на эту должность якобы были нарушены процедуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон заявил о возможном перехвате власти в Молдавии «внешними силами»