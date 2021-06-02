Паданг, Индонезия, , 11:47 — REGNUM Власти Нижней Саксонии (Германия) выделили €10 тысяч на утилизацию отходов и очистку реки Батанг Арау в Индонезии, сообщает Antara.

«Помощь была предоставлена по запросу правительства города Хильдесхайм в Германии, которое в настоящее время сотрудничает с городом Паданг в Индонезии», — заявил мэр города Паданга Хендри Септа.

Официальная передача помощи состоится 17 июня 2021 года.

Средства пойдут на мероприятия, поддерживающие программу по совершенствованию управления утилизацией отходов в реке Батанг Арау.