Паданг, Индонезия, 2 июня 2021, 11:47 — REGNUM Власти Нижней Саксонии (Германия) выделили €10 тысяч на утилизацию отходов и очистку реки Батанг Арау в Индонезии, сообщает Antara.
«Помощь была предоставлена по запросу правительства города Хильдесхайм в Германии, которое в настоящее время сотрудничает с городом Паданг в Индонезии», — заявил мэр города Паданга Хендри Септа.
Официальная передача помощи состоится 17 июня 2021 года.
Средства пойдут на мероприятия, поддерживающие программу по совершенствованию управления утилизацией отходов в реке Батанг Арау.