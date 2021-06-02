Кемерово, , 11:47 — REGNUM Заводской районный суд Кемерово завершил стадию прений сторон по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает 2 июня корреспондент ИА REGNUM.

«На прениях все выступили. Переходим к репликам», — сказал судья Николай Быданцев.

Обвиняемые в халатности руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и глава звена газодымозащитной службы Сергей Генин отказались выступить с последним словом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко во время прений сторон признался, что не докладывал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в надзорные органы.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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