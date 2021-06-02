Людиново, Калужская область, 2 июня, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В деревне Вербежичи Людиновского района два местных жителя 39 и 33 лет подозреваются правоохранителями в жестоком убийстве 83-летнего мужчины. Об этом 2 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Орудие преступления

Тело 83-летнего пенсионера со следами насильственной смерти было обнаружено в мае в частном доме в деревне Вербежичи Людиновского района — после тушения пожара. Одной из приоритетных версий следствия стало совершение убийства с целью наживы.

В результате совместной работы следователей и криминалистов при поддержке уголовного розыска полиции были установлены два местных жителя. Задержанные давали противоречивые показания и не признавались в совершении преступления, обвиняя друг друга. Однако следователи обнаружили следы преступления, подтверждающие их вину. По версии следствия, 11 мая около 23:00 обвиняемые договорились совместно обокрасть дом пенсионера и проникли в жилое помещение. Они были обнаружены хозяином, и тогда злоумышленники жестоко избили мужчину, причинив множественные переломы, а затем стали душить. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые связали пенсионера скотчем, положили на кровать, подожгли матрас и включили газ. Задымление дома обнаружили соседи потерпевшего, которые вызвали спасателей. После тушения возгорания в доме было обнаружено тело хозяина.

Следствием установлено, что в результате разбойного нападения подозреваемые украли мобильный телефон пенсионера и 6,5 тысячи рублей. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании соучастникам убийства меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.