Таллин, , 11:47 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Эстонии снижается десять недель подряд, а число новых зараженных уменьшилось на 40%. Об этом министр здоровья и труда страны Танель Кийк сообщил государственному телевидению ETV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Комментируя отмену обязательного ношения масок со 2 июня, он заявил, что при продолжении этой тенденции и с учетом увеличения числа вакцинированных можно ослабить или вовсе отменить и другие ограничения.

Так, уже с 14 июня предлагается пересмотреть число участников публичных мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, а также ограничения на время работы развлекательных или питейных заведений.

Сейчас их работа ограничена 22:00 часами. С середины июня они смогут работать до полуночи.

«Мы не ставим целью держать целые секторы экономики закрытыми дольше, чем необходимо для снижения распространения коронавируса», — объяснил позицию правительства министр.

Кийк анонсировал, что новые решения об ослаблении ограничений станут известны 8 июня.