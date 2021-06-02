Тюмень, , 11:47 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения двух черепов в логу реки Тюменка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

В начале мая 2021 года в логу реки, протекающей недалеко от жилых домов, расположенных по улице Фридриха Энгельса в городе Тюмени, экологическими активистами обнаружены костные останки, принадлежащие двум людям.

На данный момент опрошены очевидцы, проведён осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. При исследовании костных останков, давность захоронения составляет не менее 50 лет. Причину смерти людей, чьи останки обнаружены, специалисты установить не смогли. Учитывая особенности почвы, не исключается более поздний срок давности захоронения.

Напомним, экоактивисты полагали, что найденные ими останки имеют археологическую ценность.

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