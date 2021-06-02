2 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Вместо того, чтобы озадачиться некачественным отечественным продовольствием (особенно — в части использования пальмового масла), бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает ввести запрет на продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Неудивительно, что сети высмеяли такую позицию.

Светлана Шаповалова, , 20:42 — REGNUM Заявление бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о необходимости ввести запрет на продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars соцсети откровенно высмеяли. Особенно много комментариев по данной теме опубликовано участниками группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Геннадий Онищенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может, нам ещё дышать по команде? Поди, сами разберёмся, что нам кушать, а что нет», — замечает Ирина Викторова.

«Надо все импортные товары запретить! Пусть весь мир их употребляет, а мы должны щеголять идиотизмом и лютой дикостью!» — предлагает Елена Иванова.

«Пальмовое масло он запретить не хочет?» — вопрошает Сергей Ярчук.

«Как будто отечественная продукция полезнее, вся с пальмовым маслом, абсолютно вся», — пишет Сергей Мыздников.

«Как мы выживали без чипсов, «сникерсов» и всякой ерунды? И людей с ожирением не было. Сейчас дети настолько полные, что страшно», — задаётся вопросом Марина Кошлыкова.

«Дети жирные гоняют не из-за качества продуктов, а из-за ленивых родителей, всегда же проще купить готовое, чем нормальную еду самому приготовить», — парирует Евгений Кузнецов.

«Кока-кола, картошка-фри и «Марс» — ничто. Квас, жареная картоха и «Алёнка» — наше всё!» — иронизирует Наталья Чигожина.

«И хрен без соли», — дополняет Сергей Мудрый.

«Давайте выгоним всех иностранцев, кто инвестирует в Россию: строит заводы, создаёт рабочие места, платит налоги. Нам же всё это не нужно. А вместо «Нескафе» — цикорий будем пить, вместо «Сникерса» — гематоген», — фантазирует Руслан Греков.

Пермский филиал Nestlé Мастер Снов

Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что граждане России разучились правильно питаться, а дети чуть ли не с рождения посажены на «мусорную еду» (типа батончиков и картошки фри), что негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма. Именно поэтому продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars необходимо запретить в России.