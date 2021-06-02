Хабаровск, , 11:56 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре с 4 июня запустят отложенную ранее скоростную линию теплоходов «Метеор», которые свяжут город с населёнными пунктами в низовьях Амура, а также с Николаевском-на-Амуре. Речники уже заканчивают установку дебаркадеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Первый рейс «Метеора» намечен из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре 4 июня в 07:40 по местному времени с остановками в селах Богородское, Тыр и Тахта. Здесь дебаркадеры установят в первую очередь. Установку плавучих пристаней в остальных селах проведут в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 24 мая отложили начало речной навигации по скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре» — в акватории бухты морского порта Николаевска-на-Амуре у мыса Кошка скопились большие пласты льда.