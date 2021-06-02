Владикавказ, , 11:45 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В нем уличена жительница города Владикавказа, занимающаяся продажей лекарств. В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщили 2 июня в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, женщина осуществляла предпринимательскую деятельность, продавая лекарственные средства в аптеке. Однако ей было выдано разрешение только на продажу медпрепаратов в розницу, между тем как предпринимательница продавала их оптовыми партиями. Общая сумма извлеченной от незаконной деятельности прибыли составила около 55 млн рублей.

В настоящее время следствие продолжается. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.