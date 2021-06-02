Москва, , 11:45 — REGNUM Нынешнее состояние отношений США и России в период подготовки встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным является временной конъюнктурой. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Общественная Служба Новостей» заявил член общественного совета при Министерстве обороны РФ, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», полковник Виктор Баранец.

«Президент РФ Владимир Путин недавно встречался с армейскими генералами, и он ни разу не назвал ни США, ни НАТО. Возможно, Вашингтон и Москва не стали забрасывать камнями дипломатическое поле. Может, политическая культура сыграла роль. Москва и Вашингтон отпустили педаль газа враждебной риторики, и потому готовятся к Женеве. Но мы не должны чувствовать себя бедняками, а Вашингтон нам будто бы кинул монету. Это лишь временная, фрагментарная конъюнктура», — сказал Баранец.

Он назвал очевидным тот факт, что Америка сейчас «пытается включить в процесс российско-американских переговоров и Европу»: «Байден, возможно, хочет получить европейскую платформу, чтобы сказать, что он на неё опирается. Это один из хитро устроенных месседжей».