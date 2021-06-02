Подгорица, , 11:45 — REGNUM В Черногории по данным на 1 июня использовали 223 627 доз вакцины против коронавируса, сообщается на сайте covidodgovor.me.

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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 135 025 граждан или 21,8 процента, а вторую — 88 602 человека или 14,3 процента от общей численности населения.

К настоящему времени первой дозой вакцинировано 29,5% взрослого населения.

Массовая вакцинация против коронавируса в Черногории началась 4 мая 2021 года.