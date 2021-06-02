Севастополь, , 11:45 — REGNUM Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УЭБиПК УМВД России по Севастополю обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили 2 июня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, у следователя следственного отдела по Гагаринскому району ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю на рассмотрении находилось сообщение о преступлении по факту нарушения авторских прав. Следователь произвёл осмотр офиса и изъял компьютеры с установленным программным комплексом без соответствующей лицензии. При проведении осмотра присутствовал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УЭБиПК УМВД России по Севастополю.

На следующий день, как полагает следствие, сотрудник полиции встретился с предпринимателем и предложил за вознаграждение сделать так, чтобы правообладатель программного комплекса не подавал в суд на бизнесмена. Несмотря на то, что повлиять на правообладателя полицейский не мог, предприниматель передал ему 40 тыс. рублей.

Преступление было выявлено во взаимодействии со Службой в Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ УВД по Севастополю. Подозреваемый был задержан с поличным, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу.