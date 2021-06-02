Москва, , 11:43 — REGNUM Маркировка продукции оказалась чрезвычайно эффективным инструментом для защиты от контрафакта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Маркировка является инструментом профилактики правонарушений и уже сегодня мы видим её эффективность в части снижения оборота фальсифицируемой продукции», — заявила Попова.

Ранее одежда из меха являлась лидером в сфере нелегальной реализации, и доля контрафакта составляла порядка 70%.

«До маркировки количество участников рынка оценивалось в 2,5 тысячи, а после введения, на сегодняшний день, участников системы маркировки более 14 тысяч. Легальный товарооборот увеличился почти в восемь раз», — подчеркнула она.

То же самое касается и табачной продукции, отметила она.